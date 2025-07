Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey

Vide Grenier Voie Béton Madonne-et-Lamerey dimanche 17 août 2025.

Vide Grenier

Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-17 06:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-08-17

Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne

Monument Leclerc

Inscription et paiement. Mètre Linéaire 2€. Bulletin à télécharger (Aucun remboursement ne sera effectué).

Buvette et restauration sur placeTout public

Voie Béton Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85 lalamadonienne@gmail.com

English :

Garage sale organized by the Lamadonienne association

Monument Leclerc

Registration and payment. Linear meter 2? Bulletin to download (No refunds).

Refreshments and catering on site

German :

Vide Grenier organisiert von der Association la Lamadonienne

Monument Leclerc

Anmeldung und Bezahlung. Linearer Meter 2? Bulletin zum Herunterladen (Rückerstattungen sind nicht möglich).

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Garage Sale organizzato dall’associazione Lamadonienne

Monumento Leclerc

Iscrizione e pagamento. Metro lineare 2? Modulo da scaricare (non sono previsti rimborsi).

Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Venta de garaje organizada por la asociación Lamadonienne

Monumento Leclerc

Inscripción y pago. Metro lineal 2? Formulario para descargar (No se efectuarán reembolsos).

Refrescos y catering in situ

L’événement Vide Grenier Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2025-07-21 par OT MIRECOURT