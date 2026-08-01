Vide grenier rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey

Informations pratiques

Madonne-et-Lamerey

Vide grenier

rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne

Tarif du mètre linéaire.

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85 lalamadonienne@gmail.com

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English :

Garage sale organized by the Lamadonienne association

Price per linear metre.

Refreshments and snacks on site

L’événement Vide grenier Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT