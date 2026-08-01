Vide grenier rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey
dimanche 16 août 2026 · rue Maréchal Leclerc · Madonne-et-Lamerey
Informations pratiques
Madonne-et-Lamerey
Vide grenier
rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne
Tarif du mètre linéaire.
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85 lalamadonienne@gmail.com
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English :
Garage sale organized by the Lamadonienne association
Price per linear metre.
Refreshments and snacks on site
L’événement Vide grenier Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT