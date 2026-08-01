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Vide grenier rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey

dimanche 16 août 2026 · rue Maréchal Leclerc · Madonne-et-Lamerey

Vide grenier rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
rue Maréchal Leclerc
Adresse
Monument Leclerc
Ville
88270 Madonne-et-Lamerey
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Madonne-et-Lamerey

Vide grenier

rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Vide Grenier organisé par l’association la Lamadonienne
Tarif du mètre linéaire.
Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 55 35 85  lalamadonienne@gmail.com

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English :

Garage sale organized by the Lamadonienne association
Price per linear metre.
Refreshments and snacks on site

L’événement Vide grenier Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT