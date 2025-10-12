Vide grenier Mahalon
Vide grenier Mahalon dimanche 12 octobre 2025.
Centre multi activités Mahalon Finistère
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Vide grenier
Entrée 1€
De 9h à 17h
Restauration et buvette sur place
Sandwich et crêpes
Tarif exposants
10€ la table de 2 mètres
3,50€ le mètre linéaire sans table
3€ le banc .
Centre multi activités Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 98 85 85 80
