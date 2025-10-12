Vide grenier Mahalon

Vide grenier Mahalon dimanche 12 octobre 2025.

Centre multi activités Mahalon Finistère

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Vide grenier

Entrée 1€

De 9h à 17h

Restauration et buvette sur place

Sandwich et crêpes

Tarif exposants

10€ la table de 2 mètres

3,50€ le mètre linéaire sans table

3€ le banc .

Centre multi activités Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 98 85 85 80

