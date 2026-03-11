Vide grenier route des baux Maillane
Vide grenier route des baux Maillane vendredi 1 mai 2026.
Vide grenier
Vendredi 1er mai 2026 de 6h à 14h. route des baux Parking du Tennis Club Maillanais Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 14:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide Grenier
Grand ménage de printemps, besoin de vider les placards ? Envie de chiner, à la recherche de l’affaire du siècle ?
Vide grenier organisé par le Tennis club Maillanais.
Buvette et restauration sur place. .
route des baux Parking du Tennis Club Maillanais Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 37 99 49
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English :
Garage Sale
L’événement Vide grenier Maillane a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence