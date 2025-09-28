Vide-grenier Maison des solidarités Rue Barthélémy Thimonnier Ploërmel
Vide-grenier Maison des solidarités Rue Barthélémy Thimonnier Ploërmel dimanche 28 septembre 2025.
Vide-grenier Maison des solidarités
Rue Barthélémy Thimonnier Maison des Solidarités Ploërmel Morbihan
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Ne manquez pas le vide-grenier organisé par les bénévoles de l’épicerie sociale du Bois Vert ! Une belle occasion de faire de bonnes affaires. Dès 8h. .
Rue Barthélémy Thimonnier Maison des Solidarités Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 41 91 62 02
