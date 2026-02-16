Vide grenier Malville
Vide grenier Malville dimanche 1 mars 2026.
Vide grenier
1 Rue de la Brise Malville Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Une journée pleine de bonnes affaires, de sourires et de belles découvertes. Plus de 60 exposants vous attendent avec leurs trésors objets insolites, bonnes trouvailles et coups de cœur à petits prix. Restauration sur place pour reprendre des forces entre deux trouvailles. .
1 Rue de la Brise Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire communicationbasketmalville@gmail.com
English :
L’événement Vide grenier Malville a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon