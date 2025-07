Vide-grenier Manou

Vide-grenier Manou vendredi 15 août 2025.

Vide-grenier

Manou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 06:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Le Comité des fêtes organise le vide-grenier.

Buvette, food truck et gaufres, crêpes.

Sans réservation.

A partir de 6h

2€ le mètre

.

Manou 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 35 38 80

English :

The Comité des fêtes organizes the garage sale.

Refreshment bar, food truck and waffles, crêpes.

No reservation required.

Starting at 6 a.m

2? per meter

German :

Das Festkomitee organisiert den Flohmarkt.

Getränkestand, Foodtruck und Waffeln, Crêpes.

Ohne vorherige Reservierung.

Ab 6 Uhr

2? pro Meter

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una vendita di garage.

Rinfresco, food truck e waffle, frittelle.

Non è necessaria la prenotazione.

Dalle 6 del mattino

2? al metro

Espanol :

El Comité des fêtes organiza una venta de garaje.

Refrescos, food truck y gofres, tortitas.

No es necesario reservar.

A partir de las 6 de la mañana

2? por metro

L’événement Vide-grenier Manou a été mis à jour le 2025-07-26 par OTs DU PERCHE