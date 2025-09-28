Vide-grenier Marboué

Vide-grenier Marboué dimanche 28 septembre 2025.

Vide-grenier

Marboué Eure-et-Loir

2025-09-28

Vide-grenier du Comité des Fêtes de Marboué.

Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 23 32 24 comitedesfetesdemarboue@gmail.com

English :

Garage sale organized by the Comité des Fêtes de Marboué.

German :

Vide-grenier des Comité des Fêtes de Marboué (Festkomitee von Marboué).

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal Comité des Fêtes de Marboué.

Espanol :

Venta de garaje organizada por el Comité des Fêtes de Marboué.

