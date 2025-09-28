Vide-grenier Marboué
Vide-grenier Marboué dimanche 28 septembre 2025.
Vide-grenier
Marboué Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Vide-grenier du Comité des Fêtes de Marboué.
Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 23 32 24 comitedesfetesdemarboue@gmail.com
English :
Garage sale organized by the Comité des Fêtes de Marboué.
German :
Vide-grenier des Comité des Fêtes de Marboué (Festkomitee von Marboué).
Italiano :
Vendita di garage organizzata dal Comité des Fêtes de Marboué.
Espanol :
Venta de garaje organizada por el Comité des Fêtes de Marboué.
L’événement Vide-grenier Marboué a été mis à jour le 2025-09-08 par OT GRAND CHATEAUDUN