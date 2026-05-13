VIDE GRENIER & MARCHÉ ARTISANAL ET CRÉATEURS Castagnède
VIDE GRENIER & MARCHÉ ARTISANAL ET CRÉATEURS Castagnède dimanche 7 juin 2026.
Castagnède
VIDE GRENIER & MARCHÉ ARTISANAL ET CRÉATEURS
Castagnède Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Marché Artisanal & Vide-Greniers Tous les talents sont les bienvenus !
Appel à Créateurs & Artisans
Vide-Grenier & Marché Artisanal des Créateurs à Castagnède
À partir de 2€ le mètre linéaire
Buvette & restauration sur place
Vous êtes créateur, artisan ou producteur local ?
Venez exposer votre savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et conviviale au cœur d’un événement plein de vie !
Bijoux • Bois • Déco • Textile • Céramique • Créations originales • Produits faits main…
Réservez vite votre emplacement ! .
Castagnède 31260 Haute-Garonne Occitanie rpidelestelas@gmail.com
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English :
Craft Market & Garage Sale All talents welcome!
L’événement VIDE GRENIER & MARCHÉ ARTISANAL ET CRÉATEURS Castagnède a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE