Castagnède

VIDE GRENIER & MARCHÉ ARTISANAL ET CRÉATEURS

Castagnède Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Marché Artisanal & Vide-Greniers Tous les talents sont les bienvenus !

Appel à Créateurs & Artisans

Vide-Grenier & Marché Artisanal des Créateurs à Castagnède

À partir de 2€ le mètre linéaire

Buvette & restauration sur place

Vous êtes créateur, artisan ou producteur local ?

Venez exposer votre savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et conviviale au cœur d’un événement plein de vie !

Bijoux • Bois • Déco • Textile • Céramique • Créations originales • Produits faits main…

Réservez vite votre emplacement ! .

Castagnède 31260 Haute-Garonne Occitanie rpidelestelas@gmail.com

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English :

Craft Market & Garage Sale All talents welcome!

L’événement VIDE GRENIER & MARCHÉ ARTISANAL ET CRÉATEURS Castagnède a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE