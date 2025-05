VIDE-GRENIER, MARCHÉ ET FORUM DES ASSOCIATIONS – Les Aires, 18 mai 2025 07:00, Les Aires.

Dimanche 18 mai, de 9h à 17h au boulodrome des Aires

Vide-grenier

Marché artisanal et de producteurs

Forum des associations

Buvette et restauration sur place. Emplacement pour le vide-grenier 8 € les 4 m linéaires; réservations au 06 76 39 85 79 ou au 06 82 04 12 88.

Organisés par l’APE et Choralys et Forum des associations, avec démonstration de Zumba, Mini concert par CHORALYS et démonstration de Tai Chi par Nicole Estrabols et son association, exposition de patchwork en mairie. Les bénévoles de la bibliothèque proposeront un temps calme à nos petits en plus des différentes associations du village.

Buvette et restauration sur place. Emplacement pour le vide-grenier 8 € les 4 m linéaires; réservations au 06 76 39 85 79 ou au 06 82 04 12 88. .

Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 76 39 85 79

English :

Sunday, May 18, 9 a.m. to 5 p.m. at the boulodrome des Aires

Garage sale

Craft and producers’ market

Forum of associations

Refreshments and catering on site. Space for the garage sale: 8? per 4 linear meters; reservations on 06 76 39 85 79 or 06 82 04 12 88.

German :

Sonntag, 18. Mai, von 9 bis 17 Uhr im Boulodrome des Aires

Flohmarkt

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt

Forum der Vereine und Verbände

Getränke und Speisen vor Ort. Standplatz für den Flohmarkt: 8 ? für 4 laufende Meter; Reservierungen unter 06 76 39 85 79 oder 06 82 04 12 88.

Italiano :

Domenica 18 maggio, dalle 9 alle 17, presso il bocciodromo di Les Aires:

Vendita di garage

Mercato dell’artigianato e degli agricoltori

Forum delle associazioni

Ristoro e ristorazione sul posto. Piazzola per il mercatino: 8? per 4 metri lineari; prenotazioni al numero 06 76 39 85 79 o 06 82 04 12 88.

Espanol :

Domingo 18 de mayo, de 9.00 a 17.00 horas, en la bolera de Les Aires:

Venta de garaje

Mercado artesanal y agrícola

Foro de asociaciones

Restauración y catering in situ. Emplazamiento para la venta de garaje: 8? por 4 metros lineales; reservas en el 06 76 39 85 79 o 06 82 04 12 88.

