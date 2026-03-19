Vide grenier Place de l’église Marigna-sur-Valouse
Vide grenier Place de l’église Marigna-sur-Valouse dimanche 26 juillet 2026.
Vide grenier
Place de l’église 17 Route de Nancuise Marigna-sur-Valouse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier le 26 juillet à Marigna-sur-Valouse de 07h00 à 18h00. Entrée gratuite.
15ème vide grenier, possibilité de petite restauration buvette. .
Place de l’église 17 Route de Nancuise Marigna-sur-Valouse 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 69 36 80
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Marigna-sur-Valouse a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE