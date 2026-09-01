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AGENDA · Marnézia

Vide grenier Rue du Château Marnézia

dimanche 13 septembre 2026 · Rue du Château · Marnézia

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Centre du village
Ville
39270 Marnézia
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Marnézia

Vide grenier

Rue du Château Centre du village Marnézia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vide grenier organisé par Les 100 Culasses le 13 septembre à partir de 6h00 à Marnézia.

Buvette et restauration sur place.   .

Rue du Château Centre du village Marnézia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 19 03 27 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Marnézia a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE