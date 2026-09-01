AGENDA · Marnézia
Vide grenier Rue du Château Marnézia
dimanche 13 septembre 2026 · Rue du Château · Marnézia
Informations pratiques
Marnézia
Vide grenier
Rue du Château Centre du village Marnézia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier organisé par Les 100 Culasses le 13 septembre à partir de 6h00 à Marnézia.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Château Centre du village Marnézia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 19 03 27
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Marnézia a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE