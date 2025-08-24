Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat) Feytiat

Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat) Feytiat dimanche 24 août 2025.

Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat)

Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Venez découvrir le vide grenier annuel de Feytiat au Mas Gauthier, et passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors.

Buvette et snacks présents sur place. .

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat)

German : Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat)

Italiano :

Espanol : Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat)

L’événement Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat) Feytiat a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Limoges Métropole