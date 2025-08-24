Vide grenier Mas Gauthier (Feytiat) Feytiat
Feytiat Haute-Vienne
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Venez découvrir le vide grenier annuel de Feytiat au Mas Gauthier, et passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors.
Buvette et snacks présents sur place. .
Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
