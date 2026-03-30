VIDE GRENIER

Parking des bateliers Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Rendez-vous de 7h30 à 17h30 au parking des bateliers et rue de la Cabalade pour le vide grenier des Vignes ! Buvette et gâteaux salle de l’oustal.

Emplacements gratuits pour tous les exposants, réservation au 06 64 80 49 14.

Rendez-vous de 7h30 à 17h30 au parking des bateliers et rue de la Cabalade pour le vide grenier des Vignes ! Buvette et gâteaux salle de l’oustal.

Emplacements gratuits pour tous les exposants, réservation au 06 64 80 49 14. .

Parking des bateliers Massegros Causses Gorges 48210 Lozère Occitanie +33 6 64 80 49 14

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English :

See you from 7.30am to 5.30pm at the parking des bateliers and rue de la Cabalade for the vide grenier des Vignes! Refreshments and cakes in the Salle de l’oustal.

Free pitches for all stallholders, reservation on 06 64 80 49 14.

L’événement VIDE GRENIER Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn