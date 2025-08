Vide grenier Mattaincourt

Vide grenier Mattaincourt dimanche 7 septembre 2025.

Vide grenier

6 Rue Notre-Dame Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 06:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Vide Grenier.

parking salle polyvalente et rues voisines.

Prix pour cinq mètres linéaires.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Comité des FêtesTout public

0 .

6 Rue Notre-Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 71 74 36

English :

Flea market.

parking salle polyvalente and nearby streets.

Price for five linear meters.

Refreshments and snacks on site.

Organized by the Comité des Fêtes

German :

Vide Grenier (Flohmarkt).

parkplatz der Mehrzweckhalle und angrenzende Straßen.

Preis für fünf lineare Meter.

Getränke und Speisen vor Ort.

Organisiert vom Comité des Fêtes

Italiano :

Mercato delle pulci.

parcheggio presso la sala polifunzionale e le strade vicine.

Prezzo per cinque metri lineari.

Ristoro e ristorazione in loco.

Organizzato dal Comitato delle Feste

Espanol :

Mercadillo.

aparcamiento en la sala polivalente y calles cercanas.

Precio por cinco metros lineales.

Restauración y catering in situ.

Organizado por el Comité des Fêtes

L’événement Vide grenier Mattaincourt a été mis à jour le 2025-07-31 par OT MIRECOURT