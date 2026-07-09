Vide grenier parking salle polyvalente Mattaincourt
dimanche 6 septembre 2026 · parking salle polyvalente · Mattaincourt
Informations pratiques
Mattaincourt
Vide grenier
parking salle polyvalente 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide Grenier.
Prix pour cinq mètres linéaires.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Comité des FêtesTout public
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parking salle polyvalente 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 71 74 36
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English :
Yard Sale.
Price per five linear meters.
Refreshments and food available on site.
Organized by the Festival Committee
L’événement Vide grenier Mattaincourt a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MIRECOURT