Vide grenier parking salle polyvalente Mattaincourt

Informations pratiques

Mattaincourt

Vide grenier

parking salle polyvalente 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide Grenier.

Prix pour cinq mètres linéaires.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Comité des FêtesTout public

0 .

parking salle polyvalente 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 71 74 36

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English :

Yard Sale.

Price per five linear meters.

Refreshments and food available on site.

Organized by the Festival Committee

L’événement Vide grenier Mattaincourt a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MIRECOURT