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AGENDA · Mattaincourt

Vide grenier parking salle polyvalente Mattaincourt

dimanche 6 septembre 2026 · parking salle polyvalente · Mattaincourt

Vide grenier parking salle polyvalente Mattaincourt

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
parking salle polyvalente
Adresse
6 Rue Notre-Dame
Ville
88500 Mattaincourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Mattaincourt

Vide grenier

parking salle polyvalente 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide Grenier.

Prix pour cinq mètres linéaires.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Comité des FêtesTout public
0  .

parking salle polyvalente 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 71 74 36 

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English :

Yard Sale.

Price per five linear meters.
Refreshments and food available on site.
Organized by the Festival Committee

L’événement Vide grenier Mattaincourt a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MIRECOURT