Vide grenier Place de la Libération Maubourguet

Vide grenier Place de la Libération Maubourguet dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Maubourguet s’anime autour d’un vide-grenier organisé par l’association L’Oiseau Bleu de N’Zérékoré, moment convivial propice à la chasse aux trésors et aux rencontres solidaires. Entre étals d’objets variés, ce rendez-vous prend tout son sens puisque l’association agit en faveur des enfants défavorisés en Guinée.

Places exposants limitées à 70 emplacements

Une formule idéale pour flâner, échanger, et faire des trouvailles tout en soutenant une belle cause, dans une ambiance chaleureuse et solidaire. Un événement à ne pas manquer si vous êtes dans les environs !

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr

English :

Maubourguet comes alive with a garage sale organized by the association L’Oiseau Bleu de N?Zérékoré, a convivial moment for treasure hunting and solidarity encounters. The stalls display a variety of objects, and the event takes on its full meaning as the association works to help underprivileged children in Guinea.

Exhibitor spaces: limited to 70

It’s the ideal way to stroll, exchange ideas and make new finds, while supporting a worthy cause, in a warm and supportive atmosphere. An event not to be missed if you’re in the area!

German :

In Maubourguet findet ein Flohmarkt statt, der von der Organisation L’Oiseau Bleu de N?Zérékoré organisiert wird. Es ist ein geselliger Moment, der zur Schatzsuche und zu solidarischen Begegnungen einlädt. Der Verein setzt sich für benachteiligte Kinder in Guinea ein.

Ausstellerplätze: begrenzt auf 70 Plätze

Ein ideales Angebot, um in einer herzlichen und solidarischen Atmosphäre zu bummeln, sich auszutauschen und Fundstücke zu machen, während Sie gleichzeitig eine gute Sache unterstützen. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie in der Nähe sind!

Italiano :

Il Maubourguet si anima con il mercatino dell’usato organizzato dall’associazione L’Oiseau Bleu di Nérékoré, un’occasione conviviale di caccia al tesoro e di incontri di solidarietà. Con bancarelle che vendono un’ampia gamma di articoli, l’evento ha un senso, poiché l’associazione lavora per aiutare i bambini svantaggiati della Guinea.

Posti per gli espositori: limitati a 70

È il modo ideale per passeggiare, scambiare idee e fare nuove scoperte sostenendo una causa meritevole, in un’atmosfera calda e solidale. Un evento da non perdere se siete in zona!

Espanol :

Maubourguet se anima con la venta de garaje organizada por la asociación L’Oiseau Bleu de N’Zérékoré, una ocasión de convivencia, búsqueda de tesoros y encuentros solidarios. Con puestos de venta de los más diversos artículos, el acontecimiento tiene todo su sentido, ya que la asociación trabaja para ayudar a los niños desfavorecidos de Guinea.

Plazas para expositores: limitado a 70

Es el momento ideal para pasear, intercambiar ideas y hacer nuevos hallazgos, apoyando al mismo tiempo una buena causa, en un ambiente cálido y solidario. Una cita ineludible si se encuentra por la zona

L’événement Vide grenier Maubourguet a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65