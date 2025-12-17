Vide grenier

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Maubourguet s’anime autour d’un vide-grenier organisé par l’association L’Oiseau Bleu de N’Zérékoré, moment convivial propice à la chasse aux trésors et aux rencontres solidaires. Entre étals d’objets variés, ce rendez-vous prend tout son sens puisque l’association agit en faveur des enfants défavorisés en Guinée.

Une formule idéale pour flâner, échanger, et faire des trouvailles tout en soutenant une belle cause, dans une ambiance chaleureuse et solidaire. Un événement à ne pas manquer si vous êtes dans les environs !

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Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 14 83 37 mzereko@gmail.com

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English :

Maubourguet comes alive with a garage sale organized by the association L’Oiseau Bleu de N?Zérékoré, a convivial moment for treasure hunting and solidarity encounters. The stalls display a variety of objects, and the event takes on its full meaning as the association works to help underprivileged children in Guinea.

It’s the ideal way to stroll, exchange ideas and make new finds while supporting a worthy cause, in a warm and supportive atmosphere. A not-to-be-missed event if you’re in the area!

L’événement Vide grenier Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65