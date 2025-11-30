Vide grenier Salle omnisport Mauléon

Vide grenier

Salle omnisport LOUBLANDE Mauléon Deux-Sèvres

Vide grenier à la salle omnisport de Loublande, organisé par l’APEL de l’école Arc-en-Ciel.

Buvette et restauration sur place. .

Salle omnisport LOUBLANDE Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine apelloublande79@gmail.com

