Vide grenier Mauléon-Licharre

Vide grenier Mauléon-Licharre samedi 13 septembre 2025.

Vide grenier

Parc de l’EPHAD Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Vide grenier organisé par l’association Goxoki Bizitzeko. Restauration et buvette sur place

Inscription avant le 7 septembre. En cas de mauvais temps, repli aux hales de la Haute Ville. .

Parc de l’EPHAD Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 45 29 animation@cha-mauleon.fr

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque