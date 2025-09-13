Vide grenier Mauléon-Licharre
Vide grenier Mauléon-Licharre samedi 13 septembre 2025.
Vide grenier
Parc de l’EPHAD Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Vide grenier organisé par l’association Goxoki Bizitzeko. Restauration et buvette sur place
Inscription avant le 7 septembre. En cas de mauvais temps, repli aux hales de la Haute Ville. .
Parc de l’EPHAD Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 45 29 animation@cha-mauleon.fr
