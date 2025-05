Vide grenier – Mazirot, 9 juin 2025 06:00, Mazirot.

Vosges

Vide grenier rue de l’église Mazirot Vosges

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-06-09 06:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-09

Vide-Grenier

Organisé par la Mazurienne ,

Restauration et buvette sur place.Tout public

rue de l’église

Mazirot 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 67 76 84 lamazurienne@gmail.com

English :

Garage Sale

Organized by the Mazurienne,

Catering and refreshments on the spot.

German :

Vide-Grenier

Organisiert von La Mazurienne ,

Restauration und Getränke vor Ort.

Italiano :

Vendita in garage

Organizzato dalla Mazurienne,

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Venta de garaje

Organizado por la Mazurienne,

Catering y refrescos in situ.

L’événement Vide grenier Mazirot a été mis à jour le 2025-05-21 par OT MIRECOURT