Vide grenier Mécène Salle des fêtes Tursac

Le principe vous avez des objets dont vous souhaitez vous débarrasser, vous en faites don à l’école qui les revendra pour le compte de la Coopérative Scolaire lors de ce vide-grenier.

Samedi 11 octobre réception des dons de 10h à 16h.

Dimanche 12 octobre vide grenier de 9h à 17h

Salle des fêtes Le bourg Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 76 e.tursac@ac-bordeaux.fr

English :

Here’s how it works: if you have items you’d like to get rid of, you can donate them to the school, which will then sell them on behalf of the Coopérative Scolaire at the garage sale.

Saturday, October 11: reception of donations from 10 a.m. to 4 p.m.

Sunday October 12: garage sale from 9am to 5pm

Das Prinzip: Sie haben Gegenstände, die Sie loswerden möchten, und spenden diese der Schule, die sie dann für die Coopérative Scolaire bei diesem Flohmarkt weiterverkaufen wird.

Samstag, 11. Oktober: Annahme der Spenden von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Sonntag, 12. Oktober: Flohmarkt von 9 bis 17 Uhr

Italiano :

Ecco come funziona: se avete oggetti di cui volete sbarazzarvi, potete donarli alla scuola, che poi li venderà per conto della Coopérative Scolaire in questo mercatino.

Sabato 11 ottobre: ricevimento delle donazioni dalle 10.00 alle 16.00.

Domenica 12 ottobre: vendita di oggetti dalle 9.00 alle 17.00

Así es como funciona: si tienes objetos de los que quieras deshacerte, puedes donarlos a la escuela, que los venderá en nombre de la Coopérative Scolaire en esta venta de garaje.

Sábado 11 de octubre: recepción de donativos de 10.00 a 16.00 horas.

Domingo 12 de octubre: venta de garaje de 9.00 a 17.00 h

