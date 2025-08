Vide Grenier Menglon

Vide Grenier Menglon samedi 9 août 2025.

Vide Grenier

Hameau de Luzerand Menglon Drôme

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Venez flâner dans les rues de Luzerand à la découverte des trésors des habitants. Buvette et petite restauration sur place.

Hameau de Luzerand Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes luzerandmetalfist@lavache.com

English :

Come and stroll through the streets of Luzerand, discovering the treasures of the local people. Refreshments and snacks on site.

German :

Schlendern Sie durch die Straßen von Luzerand und entdecken Sie die Schätze der Einwohner. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Venite a passeggiare per le strade di Luzerand per scoprire i tesori dei suoi abitanti. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Venga a pasear por las calles de Luzerand para descubrir los tesoros de sus habitantes. Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Vide Grenier Menglon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois