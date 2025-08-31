Vide-Grenier Menglon

Vide-Grenier Menglon dimanche 31 août 2025.

Vide-Grenier

Place du village Menglon Drôme

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 16:30:00

2025-08-31

Vide grenier toute la journée mais aussi

14h30 Concourt de pétanque en triplette ( 250€ + mises + coupes )

18h00 Apéro

Place du village Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 41 06 62

English :

All-day flea market and also

2:30 pm Petanque triplet competition ( 250? + stakes + cups )

6:00 pm Aperitif

German :

Flohmarkt den ganzen Tag über, aber auch

14.30 Uhr Boule-Wettbewerb in Dreiergruppen (250? + Einsätze + Pokale)

18.00 Uhr Aperitif

Italiano :

Mercato delle pulci tutto il giorno, ma anche

14.30 Gara di petanque a tre ( 250? + pali + coppe )

18.00 Aperitivo

Espanol :

Mercadillo todo el día pero también

14h30 Competición de petanca en triples ( 250? + apuestas + copas )

18.00 Aperitivo

L’événement Vide-Grenier Menglon a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme du Pays Diois