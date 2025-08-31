Vide-Grenier Menglon
Vide-Grenier Menglon dimanche 31 août 2025.
Vide-Grenier
Place du village Menglon Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-08-31 09:00:00
fin : 2025-08-31 16:30:00
Date(s) :
2025-08-31
Vide grenier toute la journée mais aussi
14h30 Concourt de pétanque en triplette ( 250€ + mises + coupes )
18h00 Apéro
Place du village Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 41 06 62
English :
All-day flea market and also
2:30 pm Petanque triplet competition ( 250? + stakes + cups )
6:00 pm Aperitif
German :
Flohmarkt den ganzen Tag über, aber auch
14.30 Uhr Boule-Wettbewerb in Dreiergruppen (250? + Einsätze + Pokale)
18.00 Uhr Aperitif
Italiano :
Mercato delle pulci tutto il giorno, ma anche
14.30 Gara di petanque a tre ( 250? + pali + coppe )
18.00 Aperitivo
Espanol :
Mercadillo todo el día pero también
14h30 Competición de petanca en triples ( 250? + apuestas + copas )
18.00 Aperitivo
L’événement Vide-Grenier Menglon a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme du Pays Diois