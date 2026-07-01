AGENDA · Ménil-sur-Belvitte
Vide-grenier, ménil sur belvitte, Ménil-sur-Belvitte
dimanche 19 juillet 2026 · ménil sur belvitte · Ménil-sur-Belvitte
Informations pratiques
Vide-grenier Dimanche 19 juillet, 08h00 ménil sur belvitte Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T08:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T08:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Vide-grenier le 19 juillet à Ménil-sur-Belvitte.
Buvette et restauration sur place.
2€ le mètre
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Vide-grenier le 19 juillet à Ménil-sur-Belvitte