Vide-grenier, ménil sur belvitte, Ménil-sur-Belvitte

Informations pratiques

Vide-grenier Dimanche 19 juillet, 08h00 ménil sur belvitte Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T08:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T08:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Vide-grenier le 19 juillet à Ménil-sur-Belvitte.

Buvette et restauration sur place.

2€ le mètre

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Vide-grenier le 19 juillet à Ménil-sur-Belvitte