Vide grenier mensuel – Parking de la salle des fêtes Mirambeau, 11 mai 2025 08:30, Mirambeau.

Charente-Maritime

Vide grenier mensuel Parking de la salle des fêtes Avenue de la république Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le mètre linéaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11 08:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-05-11

2025-06-08

2025-07-13

2025-08-10

2025-09-14

2025-10-12

2025-11-09

2025-12-14

Vide grenier tous les 2ème dimanche de chaque mois. Restauration sur place.

.

Parking de la salle des fêtes Avenue de la république

Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 49 62 18

English :

Flea market every 2nd Sunday of the month. Catering on site.

German :

Flohmarkt an jedem zweiten Sonntag des Monats. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci ogni 2a domenica del mese. Ristorazione in loco.

Espanol :

Mercadillo todos los segundos domingos de mes. Catering in situ.

L’événement Vide grenier mensuel Mirambeau a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge