Vide-grenier Méral Salle des sports Méral
Vide-grenier Méral Salle des sports Méral dimanche 29 mars 2026.
Vide-grenier Méral
Salle des sports Rue François Veillon Méral Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Vide-grenier à Méral
A partir du 1er Février, inscriptions par téléphone. 2€le ml .paiement sur place le jour.
uniquement en salle . Pas de tables ni de chaises restauration sur place.
Arrivée des exposants a partir de 6h (café offert)
Places limitées a 50 exposants
Exposants placés
Pas de professionnels ni VDI
Organisation COMITÉ DES FÊTES DE MÉRAL .
Salle des sports Rue François Veillon Méral 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 90 76 14
English :
Garage sale in Méral
German :
Flohmarkt in Méral
Italiano :
Vendita garage a Méral
Espanol :
Venta de garaje en Méral
L’événement Vide-grenier Méral Méral a été mis à jour le 2025-11-05 par SUD MAYENNE