Vide-grenier Méral Salle des sports Méral

Vide-grenier Méral

Salle des sports Rue François Veillon Méral Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Vide-grenier à Méral

A partir du 1er Février, inscriptions par téléphone. 2€le ml .paiement sur place le jour.

uniquement en salle . Pas de tables ni de chaises restauration sur place.

Arrivée des exposants a partir de 6h (café offert)

Places limitées a 50 exposants

Exposants placés

Pas de professionnels ni VDI

Organisation COMITÉ DES FÊTES DE MÉRAL .

Salle des sports Rue François Veillon Méral 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 90 76 14

English :

Garage sale in Méral

German :

Flohmarkt in Méral

Italiano :

Vendita garage a Méral

Espanol :

Venta de garaje en Méral

