AGENDA · Mesnil-sous-Vienne
Vide grenier Mesnil-sous-Vienne
dimanche 13 septembre 2026 · Mesnil-sous-Vienne
Informations pratiques
Mesnil-sous-Vienne
Vide grenier
Mesnil-sous-Vienne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Jouets, livres, BD, vinyles, jeux vidéo, cartes à collectionner et bien plus.
Buvette et restauration sur place. .
Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie +33 7 66 85 73 70 comite.msv@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Mesnil-sous-Vienne a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme