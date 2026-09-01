Informations pratiques

Mesnil-sous-Vienne

Vide grenier

Mesnil-sous-Vienne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Jouets, livres, BD, vinyles, jeux vidéo, cartes à collectionner et bien plus.

Buvette et restauration sur place. .

Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie +33 7 66 85 73 70 comite.msv@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Mesnil-sous-Vienne a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme