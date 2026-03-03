Vide grenier Rue Henri Bergson Metz

Vide grenier

L’association PASSE (pôle d’animations sportives et socio-éducatives) organise un vide grenier sur le parking du gymnase Paul Valéry, rue Henri Bergson à Metz Borny.

Restauration , boissons sur place possible

Evénement ouvert à tous, entrée gratuite pour les visiteursTout public

Rue Henri Bergson Gymnase Paul Valery Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 50 43 15 55 passe57@yahoo.com

The PASSE association (sports and socio-educational activities cluster) is organizing a garage sale in the parking lot of the Paul Valéry gymnasium, rue Henri Bergson in Metz Borny.

Catering and drinks available on site

Event open to all, free entry for visitors

