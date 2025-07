Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies

Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies vendredi 15 août 2025.

Vide grenier

Village Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : Vendredi 2025-08-15 08:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Vide grenier organisé dans le cadre de la fête des vins et de l’olive de Nyons.

Les exposants et artistes sont attendus à 7h

Place gratuite

Village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

English :

Flea market organized as part of the Nyons wine and olive festival.

Exhibitors and artists are expected at 7 a.m

Free admission

German :

Flohmarkt, der im Rahmen des Wein- und Olivenfests von Nyons organisiert wird.

Die Aussteller und Künstler werden um 7 Uhr erwartet

Kostenloser Platz

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato nell’ambito della festa del vino e delle olive di Nyons.

Espositori e artisti sono attesi alle 7 del mattino

Parcheggio gratuito

Espanol :

Mercadillo organizado en el marco de la fiesta del vino y la aceituna de Nyons.

Se espera a expositores y artistas a las 7 de la mañana

Entrada gratuita

L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale