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AGENDA · Miremont

VIDE GRENIER Miremont

dimanche 27 septembre 2026 · Miremont

VIDE GRENIER Miremont

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Miremont 31190
Ville
31190 Miremont
Département
Haute-Garonne
Tarif

Miremont

VIDE GRENIER

Miremont 31190 Miremont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Oragnisé par le Comité des Fêtes
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial !
Inscriptions exposants en ligne
Possibilité de réserver votre repas également via HelloAsso.
Restauration et buvette disponibles sur place toute la journée.   .

Miremont 31190 Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Organized by the Festival Committee

L’événement VIDE GRENIER Miremont a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE