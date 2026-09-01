VIDE GRENIER Miremont
dimanche 27 septembre 2026 · Miremont
Informations pratiques
Miremont
VIDE GRENIER
Miremont 31190 Miremont Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Oragnisé par le Comité des Fêtes
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial !
Inscriptions exposants en ligne
Possibilité de réserver votre repas également via HelloAsso.
Restauration et buvette disponibles sur place toute la journée. .
Miremont 31190 Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Organized by the Festival Committee
L’événement VIDE GRENIER Miremont a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE