Informations pratiques

Miremont

VIDE GRENIER

Miremont 31190 Miremont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Oragnisé par le Comité des Fêtes

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial !

Inscriptions exposants en ligne

Possibilité de réserver votre repas également via HelloAsso.

Restauration et buvette disponibles sur place toute la journée. .

Miremont 31190 Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Organized by the Festival Committee

L’événement VIDE GRENIER Miremont a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE