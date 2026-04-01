Vide-grenier Misson
Vide-grenier Misson dimanche 26 avril 2026.
Misson
Vide-grenier
Hall des sports Misson Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’Association des Parents d’Élèves du RPI Mimbaste–Misson vous invite à son grand vide-grenier le dimanche 26 avril. Restauration et buvette sur place.
L’Association des Parents d’Élèves du RPI Mimbaste–Misson vous invite à son grand vide-grenier le dimanche 26 avril. Restauration et buvette sur place. .
Hall des sports Misson 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 06 70 08 ape.mimbastemisson@gmail.com
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English : Vide-grenier
The Association des Parents d?Élèves du RPI Mimbaste-Misson invites you to its big garage sale on Sunday April 26. Catering and refreshments on site.
L’événement Vide-grenier Misson a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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