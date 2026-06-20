AGENDA · Moissey
VIDE GRENIER Moissey
dimanche 6 septembre 2026 · Moissey
Informations pratiques
Moissey
VIDE GRENIER
ESPLANADE DU CHATEAU Moissey Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
VIDE GRENIER ORGANISE PAR LE FOYER RURAL DE MOISSEY
DE 6H A 18H
ENTREE GRATUITE
EXPOSANTS 2 EUROS LE ML (INSTALLATION POSSIBLE DES 5H)
SUR RESERVATION DE PREFERENCE .
ESPLANADE DU CHATEAU Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 52 69 40 fabrice.ocler@sfr.fr
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English : VIDE GRENIER
L’événement VIDE GRENIER Moissey a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE