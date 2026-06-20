UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moissey

VIDE GRENIER Moissey

dimanche 6 septembre 2026 · Moissey

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
ESPLANADE DU CHATEAU
Ville
39290 Moissey
Département
Jura
Tarif

Moissey

VIDE GRENIER

ESPLANADE DU CHATEAU Moissey Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

VIDE GRENIER ORGANISE PAR LE FOYER RURAL DE MOISSEY
DE 6H A 18H

ENTREE GRATUITE

EXPOSANTS 2 EUROS LE ML (INSTALLATION POSSIBLE DES 5H)
SUR RESERVATION DE PREFERENCE   .

ESPLANADE DU CHATEAU Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 52 69 40  fabrice.ocler@sfr.fr

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Moissey a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE