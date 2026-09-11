Informations pratiques

Molières

Vide Grenier

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’association Les Petits Molières organise, un vide grenier !

Venez nombreux et découvrez la bastide de Molières.

Buvette et restauration sur place.

2€ le mètre

Inscription par sms 07 53 82 40 85 .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 53 82 40 85

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Molières a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides