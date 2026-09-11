AGENDA · Molières
Vide Grenier Molières
dimanche 4 octobre 2026 · Molières
Informations pratiques
Molières
Vide Grenier
Le bourg Molières Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’association Les Petits Molières organise, un vide grenier !
Venez nombreux et découvrez la bastide de Molières.
Buvette et restauration sur place.
2€ le mètre
Inscription par sms 07 53 82 40 85 .
Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 53 82 40 85
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Molières a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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