Vide-grenier – Monclar, 15 juin 2025 07:00, Monclar.

Lot-et-Garonne

Vide-grenier Place de la mairie Monclar Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Vide-grenier organisé par le Musée du patrimoine.

Buvette, restauration.

Place de la mairie

Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 30 75

English : Vide-grenier

Garage sale organized by the Heritage Museum.

Refreshments and snacks.

German : Vide-grenier

Vom Heimatmuseum organisierter Flohmarkt.

Getränke und Essen.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal Museo del Patrimonio.

Rinfresco e cibo.

Espanol : Vide-grenier

Venta de garaje organizada por el Museo del Patrimonio.

Refrescos y comida.

