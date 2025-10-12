VIDE GRENIER Mondavezan

VIDE GRENIER Mondavezan dimanche 12 octobre 2025.

GYMNASE Mondavezan Haute-Garonne

Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Rendez-vous le 12 octobre pour le vide grenier de Mondavezan
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE DU MONT DES PETITS OISEAUX 2  .

GYMNASE Mondavezan 31220 Haute-Garonne Occitanie   LEMONTDESPETITSOISEAUX@GMAIL.COM

English :

See you on October 12 for the Mondavezan garage sale

German :

Treffpunkt am 12. Oktober für den Flohmarkt in Mondavezan

Italiano :

Ci vediamo il 12 ottobre per il mercatino dell’usato di Mondavezan

Espanol :

Nos vemos el 12 de octubre en la venta de garaje de Mondavezan

L’événement VIDE GRENIER Mondavezan a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE