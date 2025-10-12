VIDE GRENIER Mondavezan
VIDE GRENIER Mondavezan dimanche 12 octobre 2025.
VIDE GRENIER
GYMNASE Mondavezan Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Rendez-vous le 12 octobre pour le vide grenier de Mondavezan
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE DU MONT DES PETITS OISEAUX 2 .
GYMNASE Mondavezan 31220 Haute-Garonne Occitanie LEMONTDESPETITSOISEAUX@GMAIL.COM
English :
See you on October 12 for the Mondavezan garage sale
German :
Treffpunkt am 12. Oktober für den Flohmarkt in Mondavezan
Italiano :
Ci vediamo il 12 ottobre per il mercatino dell’usato di Mondavezan
Espanol :
Nos vemos el 12 de octubre en la venta de garaje de Mondavezan
L’événement VIDE GRENIER Mondavezan a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE