VIDE GRENIER MONDAVEZAN Rue Tapiau Mondavezan

Informations pratiques

Mondavezan

VIDE GRENIER MONDAVEZAN

Rue Tapiau GYMNASE Mondavezan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’association scolaire « Le Mont des petits oiseaux » organise son vide Grenier annuel, afin de financer les projets de l’école pour nos enfants.

Nous vous attendons nombreux exposants et visiteurs, afin de partager une belle journée conviviale.

Accueil des exposants : Dès 7h00 ( un mail d’organisation vous sera envoyé avant l’événement)

Emplacements intérieurs attribués par ordre d’inscription

Restauration sur place : boissons, gourmandises & repas du 12h seront proposés.

Les bénéfices financeront les projets et sorties scolaires.

Merci pour votre soutien ! .

Rue Tapiau GYMNASE Mondavezan 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 27 11 89 95 lemontdespetitsoiseaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The « Le Mont des petits oiseaux » school association is organizing its annual garage sale to raise funds for the school’s projects for our children.

We hope to see many vendors and visitors there to share a wonderful, friendly day together.

L’événement VIDE GRENIER MONDAVEZAN Mondavezan a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE