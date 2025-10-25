Vide Grenier La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Vide Grenier La Capitelle Monistrol-sur-Loire samedi 25 octobre 2025.

Vide Grenier

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

L’association petite enfance de la crèche les Marmousets de Monistrol sur Loire organise son vide grenier autour de l’enfance qui aura lieu le samedi 25 octobre à la Capitelle (43120 Monistrol sur Loire) de 9h à 17h.

Inscription sur YAPLA

La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

The association petite enfance de la crèche les Marmousets de Monistrol sur Loire is organizing its children’s flea market on Saturday October 25 at La Capitelle (43120 Monistrol sur Loire) from 9am to 5pm.

Registration on YAPLA

German :

Die Association petite enfance de la crèche les Marmousets de Monistrol sur Loire organisiert ihren Flohmarkt rund um die Kindheit, der am Samstag, den 25. Oktober in der Capitelle (43120 Monistrol sur Loire) von 9 bis 17 Uhr stattfinden wird.

Anmeldung auf YAPLA

Italiano :

L’associazione petite enfance de la crèche les Marmousets di Monistrol sur Loire organizza il suo mercatino delle pulci per bambini sabato 25 ottobre a La Capitelle (43120 Monistrol sur Loire) dalle 9.00 alle 17.00.

Registrati su YAPLA

Espanol :

La asociación petite enfance de la crèche les Marmousets de Monistrol sur Loire organiza su mercadillo infantil el sábado 25 de octubre en La Capitelle (43120 Monistrol sur Loire) de 9h a 17h.

Inscribirse en YAPLA

