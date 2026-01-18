Vide grenier Monpazier

Vide grenier

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

De nombreux exposants seront présents et déballeront leurs marchandises. Venez découvrir des objets et bibelots variés, des meubles, aux ustensiles en cuivre, en passant par les jouets, outils anciens, tissus, vaisselles, livres…

Horaire exposants de 6h30 à 18h00 (2€ le mètre)

Horaire visiteurs de 8h00 à 17h00 (gratuit) .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 94 03 94

English : Vide grenier

Many exhibitors will be present and will unpack their goods. Come and discover various objects and trinkets, from furniture to copper utensils, toys, old tools, fabrics, dishes, books…

