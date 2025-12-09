Vide grenier Hall de Nahuques Mont-de-Marsan
Vide grenier Hall de Nahuques Mont-de-Marsan dimanche 25 janvier 2026.
Vide grenier
Hall de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Vide grenier annuel ANFEM Gascogne
Tarif intérieur emplacement 8 euros avec table ou 3 euros le mètre linéaire
Tarif extérieur emplacement 6 euros avec table ou 2 euros le mètre linéaire
Portant 2 euros .
Hall de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 69 07
