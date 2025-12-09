Vide grenier Hall de Nahuques Mont-de-Marsan

Vide grenier

Hall de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Vide grenier annuel ANFEM Gascogne

Tarif intérieur emplacement 8 euros avec table ou 3 euros le mètre linéaire

Tarif extérieur emplacement 6 euros avec table ou 2 euros le mètre linéaire

Portant 2 euros .

Hall de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 69 07

English : Vide grenier

