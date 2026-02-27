Vide grenier Halle de Nahuques Mont-de-Marsan
Vide grenier Halle de Nahuques Mont-de-Marsan dimanche 15 mars 2026.
Vide grenier
Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Vide grenier organisé par l’APEL du groupe scolaire Jean Cassaigne
Restauration et buvette sur place .
Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 82 17 00 videgrenierAPEL.Cassaigne@gmail.com
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mont-de-Marsan