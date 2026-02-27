Vide grenier Halle de Nahuques Mont-de-Marsan

Vide grenier

Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Vide grenier organisé par l’APEL du groupe scolaire Jean Cassaigne

Restauration et buvette sur place .

Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 82 17 00 videgrenierAPEL.Cassaigne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mont-de-Marsan