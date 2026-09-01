Vide-Grenier Lieu-dit La Chênaie Montapas
dimanche 20 septembre 2026 · Lieu-dit La Chênaie · Montapas
Informations pratiques
Montapas
Vide-Grenier
Lieu-dit La Chênaie Etang de la Chênaie Montapas Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Comité des Fêtes de Montapas organise son vide-grenier le dimanche 22 septembre à l’étang de la Chênaie toute la journée à partir de 7h. Buvette et snacks sur place. Tarif : 2 € le mètre linéaire, 4 mètres offerts pour tous (sauf professionnels). Infos et réservations : 06 01 83 10 75 / cdfcm58@gmail.com .
Lieu-dit La Chênaie Etang de la Chênaie Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 83 10 75 cdfcm58@gmail.com
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Montapas a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Rives du Morvan