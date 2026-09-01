Vide-Grenier Lieu-dit La Chênaie Montapas

Informations pratiques

Montapas

Vide-Grenier

Lieu-dit La Chênaie Etang de la Chênaie Montapas Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Comité des Fêtes de Montapas organise son vide-grenier le dimanche 22 septembre à l’étang de la Chênaie toute la journée à partir de 7h. Buvette et snacks sur place. Tarif : 2 € le mètre linéaire, 4 mètres offerts pour tous (sauf professionnels). Infos et réservations : 06 01 83 10 75 / cdfcm58@gmail.com .

Lieu-dit La Chênaie Etang de la Chênaie Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 83 10 75 cdfcm58@gmail.com

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Montapas a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Rives du Morvan