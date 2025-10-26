Vide Grenier Montendre

Vide Grenier Montendre dimanche 26 octobre 2025.

Vide Grenier

rue de la Motte À Vaillant Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

L’association « Nos Amis Toutouthérapeutes » organise son premier vide-grenier.

rue de la Motte À Vaillant Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 42 25

English :

The association « Nos Amis Toutouthérapeutes » organizes its first garage sale.

German :

Der Verein « Nos Amis Toutouthérapeutes » organisiert seinen ersten Flohmarkt.

Italiano :

L’associazione « Nos Amis Toutoérapeutes » organizza la sua prima vendita di garage.

Espanol :

La asociación « Nos Amis Toutouthérapeutes » organiza su primera venta de garaje.

L’événement Vide Grenier Montendre a été mis à jour le 2025-09-16 par Offices de Tourisme de Jonzac