Vide Grenier Montendre
Vide Grenier Montendre dimanche 26 octobre 2025.
Vide Grenier
rue de la Motte À Vaillant Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
L’association « Nos Amis Toutouthérapeutes » organise son premier vide-grenier.
rue de la Motte À Vaillant Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 42 25
English :
The association « Nos Amis Toutouthérapeutes » organizes its first garage sale.
German :
Der Verein « Nos Amis Toutouthérapeutes » organisiert seinen ersten Flohmarkt.
Italiano :
L’associazione « Nos Amis Toutoérapeutes » organizza la sua prima vendita di garage.
Espanol :
La asociación « Nos Amis Toutouthérapeutes » organiza su primera venta de garaje.
