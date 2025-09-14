Vide grenier Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Le 14 septembre, le Comité des Fêtes de Montfort-sur-Meu organise un vide-greniers à l’Aumônerie sur le site de l’Abbaye.
Restauration et buvette sur place.
Date limite d’inscription 28/08
Contact et inscriptions 06 87 59 39 49 ou comite-fetes-montfort@laposte.net .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 59 39 49
