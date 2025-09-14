Vide grenier Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Vide grenier Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Le 14 septembre, le Comité des Fêtes de Montfort-sur-Meu organise un vide-greniers à l’Aumônerie sur le site de l’Abbaye.

Restauration et buvette sur place.

Date limite d’inscription 28/08

Contact et inscriptions 06 87 59 39 49 ou comite-fetes-montfort@laposte.net .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 59 39 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Montfort Communauté