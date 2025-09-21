Vide grenier à la salle polyvalente du village Montgaillard

Vide grenier à la salle polyvalente du village Montgaillard dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier

à la salle polyvalente du village MONTGAILLARD Montgaillard Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Ouverture au exposants à partir de 7h

Sandwichs, buvette et boissons chaudes et froides

3€ le mètre sans tables (paiement sur place)

Réservation par téléphone.

à la salle polyvalente du village MONTGAILLARD Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 06 80 24

English :

Exhibitors open from 7 a.m

Sandwiches, refreshments and hot and cold drinks

3? per meter without tables (payment on site)

Reservations by telephone.

German :

Öffnung für Aussteller ab 7 Uhr

Sandwiches, Getränkestand, warme und kalte Getränke

3? pro Meter ohne Tische (Bezahlung vor Ort)

Reservierung per Telefon.

Italiano :

Espositori aperti dalle 7.00

Panini, rinfreschi e bevande calde e fredde

3? al metro senza tavoli (pagamento in loco)

Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Expositores abiertos desde las 7.00 h

Bocadillos, refrescos y bebidas frías y calientes

3? por metro sin mesas (pago in situ)

Reservas por teléfono.

