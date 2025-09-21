Vide grenier à la salle polyvalente du village Montgaillard
Vide grenier à la salle polyvalente du village Montgaillard dimanche 21 septembre 2025.
Vide grenier
à la salle polyvalente du village MONTGAILLARD Montgaillard Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
Ouverture au exposants à partir de 7h
Sandwichs, buvette et boissons chaudes et froides
3€ le mètre sans tables (paiement sur place)
Réservation par téléphone.
à la salle polyvalente du village MONTGAILLARD Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 06 80 24
English :
Exhibitors open from 7 a.m
Sandwiches, refreshments and hot and cold drinks
3? per meter without tables (payment on site)
Reservations by telephone.
German :
Öffnung für Aussteller ab 7 Uhr
Sandwiches, Getränkestand, warme und kalte Getränke
3? pro Meter ohne Tische (Bezahlung vor Ort)
Reservierung per Telefon.
Italiano :
Espositori aperti dalle 7.00
Panini, rinfreschi e bevande calde e fredde
3? al metro senza tavoli (pagamento in loco)
Prenotazioni telefoniche.
Espanol :
Expositores abiertos desde las 7.00 h
Bocadillos, refrescos y bebidas frías y calientes
3? por metro sin mesas (pago in situ)
Reservas por teléfono.
L’événement Vide grenier Montgaillard a été mis à jour le 2025-08-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65