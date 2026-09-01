Informations pratiques

Montgaillard-Lauragais

VIDE GRENIER MONTGAILLARD-LAURAGAIS

Montgaillard-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une journée conviviale à Montgaillard-Lauragais, idéale pour chiner, connaitre les traditions ancestrales, voir des véhicules anciens et goûter les saveurs locales

Venez faire un tour au vide-greniers de Montgaillard-Lauragais pour une journée conviviale, remplie de découvertes et de divertissements ! Venez chiner et dénicher des trésors cachés des exposants ! Afin de pouvoir passer un moment convivial en famille, vous ne devez pas manquer :

– Exposition de voitures anciennes : Revivez l’histoire de l’automobile en admirant de superbes modèles classiques qui ont marqué les routes d’antan.

– Démonstrations de vieux métiers : Goûtez au pain à l’ancienne et au traditionnel milha qui nourrissait autrefois les familles Lauragaises, avec Les Vieux Métiers

– Balades à cheval : Profitez d’une promenade gratuite à travers le village à dos de cheval, avec Equi-Lande

Réservation emplacement avant le 21 septembre .

Montgaillard-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie comitemontgaillard@gmail.com

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English :

A fun-filled day in Montgaillard-Lauragais—perfect for browsing flea markets, learning about time-honored traditions, seeing vintage cars, and sampling local delicacies

L’événement VIDE GRENIER MONTGAILLARD-LAURAGAIS Montgaillard-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE