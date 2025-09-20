Vide grenier MONTOUSSE Montoussé

Vide grenier MONTOUSSE Montoussé samedi 20 septembre 2025.

Vide grenier

MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

L’Association Les Amis de la Chapelle de Nouillan organise un vide grenier autour de la chapelle.

.

MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 73 27 60 choraltitude@yahoo.com

English :

The Association Les Amis de la Chapelle de Nouillan is organizing a garage sale around the chapel.

German :

Der Verein Les Amis de la Chapelle de Nouillan (Freunde der Kapelle von Nouillan) organisiert einen Flohmarkt rund um die Kapelle.

Italiano :

L’Associazione Les Amis de la Chapelle de Nouillan organizza una vendita di garage intorno alla cappella.

Espanol :

La Asociación Les Amis de la Chapelle de Nouillan organiza una venta de garaje en los alrededores de la capilla.

L’événement Vide grenier Montoussé a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65