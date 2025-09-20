Vide grenier MONTOUSSE Montoussé
Vide grenier MONTOUSSE Montoussé samedi 20 septembre 2025.
Vide grenier
MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
L’Association Les Amis de la Chapelle de Nouillan organise un vide grenier autour de la chapelle.
MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 73 27 60 choraltitude@yahoo.com
English :
The Association Les Amis de la Chapelle de Nouillan is organizing a garage sale around the chapel.
German :
Der Verein Les Amis de la Chapelle de Nouillan (Freunde der Kapelle von Nouillan) organisiert einen Flohmarkt rund um die Kapelle.
Italiano :
L’Associazione Les Amis de la Chapelle de Nouillan organizza una vendita di garage intorno alla cappella.
Espanol :
La Asociación Les Amis de la Chapelle de Nouillan organiza una venta de garaje en los alrededores de la capilla.
L’événement Vide grenier Montoussé a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65