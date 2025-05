Vide grenier – Montvendre, 25 mai 2025 08:00, Montvendre.

L’Amicale des Parents d’Élèves de Montvendre organise son vide grenier !

Snack et buvette sur place.

Place de la Mairie

Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 97 30 94 apemontvendre@gmail.com

English :

The Amicale des Parents d?Élèves de Montvendre organizes its garage sale!

Snacks and refreshments on site.

German :

Die Amicale des Parents d’Élèves de Montvendre organisiert ihren Flohmarkt!

Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

L’Amicale des Parents d’Élèves de Montvendre organizza il suo mercatino!

Spuntini e rinfreschi sul posto.

Espanol :

La Amicale des Parents d’Élèves de Montvendre organiza su venta de garaje

Aperitivos y refrescos in situ.

