Vide-grenier Salle polyvalente Morlaàs

Informations pratiques

Morlaàs

Vide-grenier

Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Restauration, buvette. .

Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 02 25 apelstjo64@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran