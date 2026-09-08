AGENDA · Morlaàs
Vide-grenier Salle polyvalente Morlaàs
dimanche 4 octobre 2026 · Salle polyvalente · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Vide-grenier
Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Restauration, buvette. .
Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 02 25 apelstjo64@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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