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AGENDA · Morlaàs

Vide-grenier Salle polyvalente Morlaàs

dimanche 4 octobre 2026 · Salle polyvalente · Morlaàs

Vide-grenier Salle polyvalente Morlaàs

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Place de la Hourquie
Ville
64160 Morlaàs
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Morlaàs

Vide-grenier

Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Restauration, buvette.   .

Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 02 25  apelstjo64@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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