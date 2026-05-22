Vide Grenier Place des Bénévoles Mortagne
Vide Grenier Place des Bénévoles Mortagne dimanche 14 juin 2026.
Mortagne
Vide Grenier
Place des Bénévoles 34 Rue du Bout du Dessous Mortagne Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par l’Association Festive des 4 Bouts. Buvette et restauration.Tout public
0 .
Place des Bénévoles 34 Rue du Bout du Dessous Mortagne 88600 Vosges Grand Est +33 6 16 25 06 27
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English :
Organized by Association Festive des 4 Bouts. Refreshments and catering.
L’événement Vide Grenier Mortagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES