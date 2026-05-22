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Vide Grenier Place des Bénévoles Mortagne

Vide Grenier Place des Bénévoles Mortagne

Vide Grenier Place des Bénévoles Mortagne dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place des Bénévoles

Adresse : 34 Rue du Bout du Dessous

Ville : 88600 Mortagne

Département : Vosges

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Mortagne

Vide Grenier

Place des Bénévoles 34 Rue du Bout du Dessous Mortagne Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Organisé par l’Association Festive des 4 Bouts. Buvette et restauration.Tout public
0  .

Place des Bénévoles 34 Rue du Bout du Dessous Mortagne 88600 Vosges Grand Est +33 6 16 25 06 27 

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English :

Organized by Association Festive des 4 Bouts. Refreshments and catering.

L’événement Vide Grenier Mortagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES